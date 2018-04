Foggia, esplode fabbrica fuochi d'artificio

(Fotogramma)

Esplosione questa mattina in una fabbrica di fuochi d'artificio a San Severo di Foggia. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, i mezzi delle forze dell'ordine e il 118. Stando al bilancio provvisorio, due dipendenti della ditta sono rimasti feriti e uno di essi in modo grave. Entrambi avrebbero riportato ustioni e sono stati portati in ospedale.

"Nelle primissime ore di questa mattina - si legge in una nota del Comune di San Severo - un forte boato ha scosso l'intera zona urbana ed extraurbana della città di San Severo: in contrada Casone un'esplosione di enormi proporzioni ha letteralmente distrutto l'azienda pirotecnica dei F.lli Del Vicario, assai nota per la qualità dei suoi prodotti pirici".

Sulle cause non ci sono ancora ipotesi poiché la ricostruzione della dinamica potrà avvenire soltanto quando i luoghi saranno in sicurezza.