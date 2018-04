Roma, consegnato progetto funivia

(FOTOGRAMMA)

''La funivia è un progetto che sta andando avanti, ci è stato consegnato qualche giorno fa. Contiamo di avere questa grande innovazione per la mobilità di Roma entro la fine di questo nostro mandato. Sarà pronta entro il 2021''. Lo ha detto Linda Meleo, assessore alla città in movimento di Roma, ospite di 'Otto e mezzo' su La7, rispondendo ad una domanda di Lilli Gruber sulla funivia Casalotti-Battistini, lanciata dalla sindaca Virginia Raggi in campagna elettorale.

''Non stiamo lavorando solo sulla funivia - ha aggiunto Meleo - ma su un piano di opere completo che vede prioritarie le linee tramviarie e il trasporto su ferro''.