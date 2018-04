Roma, scontro auto-moto: muore 17enne

Un 17enne è morto in un incidente stradale questa mattina a Roma. E’ successo intorno alle 9 in via della Pineta Sacchetti.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava alla guida di una moto, è stato urtato da un'auto e si è poi schiantato contro un palo. Trasportato d'urgenza all'ospedale Gemelli, il ragazzo è morto poco dopo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale del Gruppo XIV Montemario.