Temporali in agguato

(FOTOGRAMMA)

Ciao anticiclone. Dopo un periodo sostanzialmente dominato da temperature dal sapore estivo, il meteo sta per subire qualche cambiamento. Colpa dell'arrivo di una circolazione depressionaria atlantica, ora posizionata sull'Europa occidentale e in lento avanzamento verso l'Italia, in particolare sulle Regioni centro-settentrionali, secondo quanto fanno sapere gli esperti di '3Bmeteo'.

OGGI - In prevalenza soleggiato su buona parte del Paese "seppur con transito di banchi nuvolosi irregolari, in prevalenza alti e stratiformi. Già più instabile sulle Alpi centro-occidentali con acquazzoni e temporali sparsi, in sconfinamento serale anche alle alte pianure piemontesi e lombarde; locali fenomeni pomeridiani, a carattere sparso e occasionale, non sono esclusi anche sugli altri rilievi montuosi, principalmente sull'Appennino centro-settentrionale e sulle aree interne della Sardegna".

DOMANI - Sole prevalente sulla Penisola ma con presenza di instabilità pomeridiana sui rilievi; instabilità che diverrà via via più marcata su Alpi e Prealpi, specie a fine giornata, per il transito della coda di un fronte freddo atlantico il quale causerà lo sconfinamento di acquazzoni temporaleschi anche su parte delle pianure del Nord, specie Piemonte, Lombardia - si legge - ed entro la nottata anche sul Triveneto e occasionalmente sul Levante ligure. Tra alto Piemonte e alta Lombardia non sono esclusi fenomeni di forte intensità.

LUNEDI - Da Ovest subentra una massa d'aria più fresca e secca, in estensione a gran parte della Penisola. Garantirà tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, con al più qualche nube di passaggio e lo sviluppo di occasionali acquazzoni lungo le aree alpine più settentrionali e in modo estremamente localizzato anche sulla medio-bassa dorsale appenninica.

1° MAGGIO - Per il martedì festivo, pur rimanendo ancora relativamente incerta, l'evoluzione attesa per il 1° maggio sarà orientata ad un progressivo peggioramento su parte dell'Italia.