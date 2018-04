Rivolta anti tornelli a Venezia

(Foto Fotogramma)

Blitz dei centri sociali contro i tornelli anti turisti a Venezia. Al grido di 'Venezia non è un luna park, non è un parco a tema' decine di attivisti hanno smontato questa mattina un tornello messo dal Comune per regolare i flussi turistici a piazzale Roma, di fronte al Ponte di Calatrava.

''Questi tornelli - hanno scandito al megafono i militanti del Laboratorio occupato Morion, del Centro Sociale Rivolta, del Sale Docks e del Collettivo Lisc - non regolano il turismo di massa. L'unico rimedio contro il turismo di massa è la residenza, la Giunta dovrebbe aiutare i cittadini a trovare casa in questa città. Venezia è una città, non è un parco a tema''.