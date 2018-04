Roma, tenta di sgozzare la moglie poi si lancia dal balcone

Foto di repertorio (Fotogramma)

Al culmine di una lite ha tentato di tagliare la gola alla moglie, poi si è tolto la vita buttandosi giù dal terzo piano di un appartamento a Ciampino, alle porte di Roma. E' accaduto questa mattina verso le 5.40 in via Francesco Baracca. L'uomo, un italiano di 42 anni, è morto sul colpo, precipitando sul terrazzo del garage mentre la donna, 37 anni anche lei italiana, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. Sul posto il 118 e gli agenti del commissariato di Marino.