Roma, designer Fendi aggredito per rubargli la borsa

(Fotogramma)

La costosa borsa a tracolla non è passata inosservata. Un giovane designer di Fendi, nota maison di moda, è stato aggredito in un bar all'Eur a Roma. Due senza fissa dimora, un 15enne romeno e un 16enne bulgaro con precedenti, hanno atteso il 32enne inglese all'uscita del locale. Lo hanno aggredito, prendendolo alle spalle, spintonato e sbattuto a terra, strappandogli per le mani la borsa. L'uomo, nel cadere, è riuscito a riprendere la tracolla e a chiamare i carabinieri, mentre i due scappavano nascondendosi nel vicino parco del Ninfeo. La fuga è durata poco. I due, arrestati per rapina dai militari della stazione Roma Torrino, si trovano nel Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.