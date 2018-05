Incidente sull'A10, 8 km di coda

(Afp)

Traffico bloccato sull'A10. Autostrade per l'Italia comunica che sull'autostrada Genova-Savona, nel tratto compreso tra Arenzano e l'allacciamento con la A26, è avvenuto un incidente all'altezza del km 16+400 nel quale un tir, dopo aver perso il controllo, ha sbandato urtando la barriera di sicurezza. Nell'incidente non si registrano feriti. Per consentire le operazioni di ripristino al momento il traffico transita su due corsie e si registrano otto chilometri di coda. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 1° Tronco di Genova, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi meccanici.