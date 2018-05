E' morta Rebecca, la rugbysta finita in coma dopo placcaggio

(Foto dal profilo Facebook di Rebecca Braglia)

Rebecca Braglia non ce l'ha fatta. La giovane rugbysta in coma da domenica mattina dopo un placcaggio durante una partita a Ravenna è morta all'ospedale Bufalini di Cesena.

A darne notizia su Facebook il padre Giuliano: "Ora gioca nel Campionato dei Cieli". E in un altro post: "Ringrazio tutti, ora Rebecca è nella Casa del Padre e prega per tutti coloro che le sono stati vicini con la preghiera".

















A esprimere il cordoglio suo e della città per la morte della 18enne di Reggio Emilia che giocava per l'Amatori Parma anche il sindaco Pizzarotti che sul suo profilo Facebook scrive: "Non ci sono parole. Una tragedia che colpisce una famiglia, uno sport, l’intera comunità parmigiana. Nel silenzio personale e profondo di ognuno di noi, abbiamo tutti sperato e fatto il tifo per te, Rebecca. Un abbraccio e una preghiera per la famiglia".

Rebecca il fortuito scontro di gioco avvenuto nel corso di una gara di Coppa Italia era stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena.