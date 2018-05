Roma, scontro sul Gra: traffico in tilt

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Code sul Grande Raccordo Anulare di Roma per un incidente che si è verificato questa mattina. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli, di cui uno si è ribaltato. Le code, a quanto si apprende da 'muoversiaroma.it' e 'luceverde', si registrano in carreggiata interna, all'altezza di Montespaccato, e anche in esterna per traffico e curiosi tra Trionfale e Montespaccato.