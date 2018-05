Attraversa binari e viene travolto

(Fotogramma)

Un uomo di 67 anni è stato investito e ucciso da un treno in transito della linea Milano-Lecco mentre attraversava un passaggio a livello a Monza, poco prima delle 6 di stamattina. Il traffico ferroviario, riferisce Rfi, è stato sospeso per qualche ora fra Monza e Arcore e fra Monza e Carnate-Usmate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre ad agenti della Polfer e all'autorità giudiziaria per i rilevi di rito.