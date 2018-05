Muore schiacciato da lastra marmo

Tragedia sul lavoro. Un 21enne di Lettere nel napoletano è morto per un incidente nel deposito di una ditta di lavorazione marmi in via Casarielli a Sant'Antonio Abate. Denunciato dai carabinieri un 67enne che dovrà rispondere di omicidio colposo. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai militari, il 67enne avrebbe chiesto al giovane una prestazione occasionale di manodopera, e cioè di aiutarlo a spostare alcune lastre di marmo, che sono cadute sul corpo del giovane, causandone la morte.

Il ragazzo è giunto senza vita all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove era stato accompagnato da un 40enne di Sant'Antonio Abate. Il pm della Procura di Torre Annunziata ha disposto l'esecuzione dell'autopsia sul corpo del giovane. Sul posto si sono recati anche i militari della sezione investigazioni scientifiche di Torre Annunziata per effettuare un sopralluogo. Proseguono le indagini.