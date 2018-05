(Fotogramma)

Uccide la madre e si barrica in casa. E' accaduto a Qualiano, in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via Campana dove, in un appartamento al primo piano, un 37enne disabile psichico avrebbe sparato alla madre per poi barricarsi in casa.

I carabinieri stanno cercando di convincerlo a deporre il fucile da caccia detenuto dal padre e ad arrendersi. In un primo momento si era temuto che l'uomo avesse ucciso anche il padre, poi rintracciato dai militari e che ora sta prendendo parte alla trattativa cercando di convincere il figlio ad arrendersi. La zona è stata isolata e chiusi i negozi della strada.