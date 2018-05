L'idraulico non fa la ricevuta, lei lo chiude in casa

Immagine di repertorio (Fotogramma)

L'idraulico non le fa la ricevuta e lei lo chiude in casa. E' accaduto ieri sera a Chieri (Torino) dove un'anziana di 75 anni è stata denunciata per sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ad allertare il 112, scrive 'torinoggi.it', è stata la sorella della donna. La 75enne avrebbe lasciato andare l'idraulico solo dopo aver parlato con i carabinieri. All'arrivo dei militari l'uomo è stato liberato, mentre l'anziana signora si è giustificata dicendo di avergli impedito di uscire perché, a suo dire, l'idraulico non aveva eseguito bene i lavori e non aveva rilasciato la ricevuta.