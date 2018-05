Rai, indagata Monica Maggioni

(Fotogramma)

La presidente della Rai Monica Maggioni è indagata dalla procura di Roma in merito a fatti avvenuti quando era direttore di Rai News. Le accuse ipotizzate sono abuso d'ufficio e peculato e riguarderebbero sia i viaggi che Maggioni fece per presentare il suo libro sia affidamenti diretti e senza gara d'appalto di servizi per le piattaforme dei nuovi media da parte di Rai News. La denuncia partì dal presidente dell'associazione 'Rai bene comune' Riccardo Laganà.

I fatti contestati a Maggioni riguardano il periodo tra il 2013 e il 2015. In seguito all'esposto presentato dall'associazione Rai Bene Comune, la Guardia di Finanza lo scorso 25 ottobre perquisì gli uffici di Viale Mazzini per acquisire documenti.