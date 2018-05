Roma, tenta di strangolare figlio nel sonno

(Fotogramma)

Ha tentato di strangolare il figlio di 16 anni nel sonno. E' successo la scorsa notte intorno alle 4 in un appartamento in via Linarolo, a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato un 39enne polacco con l'accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo ha riportato lesioni giudicate guaribili in 6 giorni.