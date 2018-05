Studentessa in gita fuma spinello e cade dalla finestra

(Fotogramma)

Una studentessa di 17 anni di Milano è dovuta ricorrere alle cure mediche dopo essere caduta dal primo piano di un albergo a Napoli, dove era in gita scolastica. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 aprile scorsi ma è stato reso noto solo oggi. La ragazzina, 16enne quando è avvenuto l'incidente, poco prima avrebbe assunto marijuana. Due sue compagne di scuola sono state denunciate per cessione di stupefacente e di lesioni in conseguenza di altro reato dai Carabinieri di Napoli che indagano sull'accaduto.

La ragazzina è caduta dalla finestra della stanza d'albergo, nella zona Mercato, scambiandola per la porta. La stanza si trova al primo piano. I sanitari del 118 hanno trasportato la studentessa all'ospedale Cardarelli dove è stata curata per le diverse fratture su tutto il corpo, in particolare al bacino. In seguito è stata trasferita in un ospedale di Milano.