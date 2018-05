Tenta rapina alle poste, ferito bandito

(Fotogramma)

Un rapinatore è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta oggi nel corso di un tentativo di rapina a un ufficio postale nel quartiere torinese delle Vallette. Secondo i primi accertamenti a fare fuoco sarebbe stata una guardia giurata. Sul posto i carabinieri. Il rapinatore sarebbe un vigile del fuoco sospeso dal servizio. A raccontarlo sarebbe stato lui stesso e sul racconto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.

Stando ai primi rilievi degli investigatori, il tentativo di rapina sarebbe avvenuto all’esterno dell’ufficio postale, dove un uomo a volto scoperto e armato di una pistola scacciacani si sarebbe avvicinato al furgone portavalori provocando la reazione della guardia giurata che avrebbe esploso tre colpi. Raggiunto all'addome da un colpo, il ferito è stato trasportato in ospedale.

"E' stata assolutamente legittima difesa. Nel momento in cui uno si presenta con una pistola e te la punta contro, è naturale reagire". Così Riccardo Alberto Casella, responsabile All System di Torino, società per la quale lavora la guardia giurata che ha sparato. "E' un ragazzo giovane e di esperienza, che è stato subito supportato dai colleghi e dalle forze dell’ordine", ha aggiunto.