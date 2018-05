Atterraggio d'emergenza a Brindisi

(Fotogramma)

Atterraggio di emergenza a Brindisi per un velivolo B757 della Condor, in emergenza per problemi di pressurizzazione. L'aereo, partito dalla Grecia con destinazione Francoforte, aveva a bordo 164 passeggeri più 8 membri dell'equipaggio.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha espresso esprime "gratitudine e un plauso a tutti gli addetti dell'aeroporto di Brindisi e al personale di Aeroporti di Puglia" che oggi sono stati impegnati nella complessa operazione." C'è tanta professionalità e dedizione dietro questo lavoro - ha detto - mi fa piacere sottolinearlo non solo per i risultati raggiunti nel quotidiano, ma anche in una situazione critica come quella odierna che è stata gestita davvero alla perfezione".

L'emergenza aerea ha riguardato un volo della compagnia tedesca Condor, proveniente da Corfù, in Grecia, e diretto a Francoforte, in Germania. Scattata poco dopo le 9.00 per problemi di pressurizzazione e possibile fumo a bordo, ha reso necessario l'atterraggio di emergenza all'aeroporto del Salento, avvenuto senza conseguenze: l'aeromobile è stato condotto in procedura assistita ('follow me') sullo stand individuato nel piazzale.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco, anche con ulteriore mezzo proveniente dal Comando Provinciale, oltre a 2 ambulanze del 118. Dopo le verifiche previste, i passeggeri, "tutti in buone condizioni", rende noto la società Aeroporti di Puglia che gestisce gli scali regionali, sono stati sbarcati con l'assistenza continua del personale di Aeroporti di Puglia e degli altri Enti presenti, e accompagnati nelle sale dell'aerostazione dove, anche al fine di limitare il disagio e le significative condizione di forte stress alla quale erano stati sottoposti, sono stati assistiti per tutto il periodo di permanenza in aeroporto. Successivamente tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati reimbarcati su un altro volo programmato 'ad hoc' dalla compagnia Condor, ripartito da Brindisi per Lipsia alle 16.00 circa.

Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia ha espresso "vivo apprezzamento per l'esemplare condotta del personale della società che, ad ogni livello coinvolto, anche in una situazione così delicata, ha dato prova di grande professionalità, dimostrando eccellenti livelli di preparazione e capacità organizzative. Gli aeroporti pugliesi, sia a livello di infrastrutture che di capacità professionali, si confermano quale polo di eccellenza del sistema nazionale''. Il Cda ha anche ringraziato tutti gli Enti coinvolti nell'emergenza, Enac, Enav, Polizia, Finanza, Vigili del Fuoco e 118 ''per l'impegno e la collaborazione assicurata''.