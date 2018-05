Milano, tra le auto spunta un cervo

Si stava aggirando fra via Cefalù e via Gallarate, a Milano, nella zona del Cimitero Maggiore. Un cervo di circa 90 chilogrammi è stato avvistato dai residenti della zona, mentre si muoveva fra le auto in sosta, disorientato. La polizia locale di Milano è intervenuta con l’unità Tutela animali. L’animale è stato condotto all’interno di un cortile e poi sedato. Quindi, a bordo di un pick up della Protezione civile, è stato portato all’oasi faunistica Vanzago, in provincia di Milano.