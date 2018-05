Tribunale le nega affidamento, scappa con il figlio

Foto di repertorio (Fotogramma)

Sono in corso a Salerno le ricerche di una donna che ieri sera ha portato via il figlio neonato dall'ospedale di Salerno facendo perdere le sue tracce. Il fatto è avvenuto poco dopo le 21. La donna, di nazionalità straniera, si era recata in ospedale per allattare il bambino, di circa 1 mese, trattenuto in ospedale su disposizione del Tribunale che stava valutando l'affidamento. Al termine dell'allattamento è riuscita a eludere la sorveglianza ed è uscita dal reparto.

Attraverso le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'ospedale si è constatata la presenza, all'esterno, di un uomo con un porta enfant che l'attendeva. I due, insieme al neonato, si sono poi allontanati in direzione della stazione Arechi.

La Direzione generale dell'Azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, che ha immediatamente attivato tutte le procedure di sicurezza allertando le forze dell'ordine che hanno fatto scattare le ricerche della coppia, ha disposto una commissione d'inchiesta su quanto avvenuto.