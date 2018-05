De Luca a Tennis & Friends: "Campania in prima linea su prevenzione"

La Regione Campania è presente a "Tennis & Friends", in corso a Napoli, con "Mi voglio bene", la campagna di informazione relativa al programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di screening, 3 esami che consentono la prevenzione del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo dell’utero.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto oggi alla manifestazione, ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha partecipato alla cerimonia di consegna delle targhe alle strutture sanitarie e alle istituzioni che hanno sostenuto "Tennis & Friends": "Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché coinvolgono testimonial del mondo della cultura, del teatro, del cinema e dello sport”, ha detto De Luca, secondo cui “per migliorare la prevenzione il cittadino deve essere più attivo e la sanità pubblica deve mettere a disposizione le proprie strutture".

"Sosteniamo questo progetto - ha aggiunto il governatore - perché siamo impegnati in prima linea sulla prevenzione, soprattutto per le donne, e in particolare per il tumore alla cervice dell’utero, al colon retto e al seno, le principali patologie registrate nei nostri territori. Dobbiamo recuperare un po' di ritardo, così come abbiamo fatto con le vaccinazioni, e fare in modo che le donne di tutte le età possano entrare nella rete degli screening, facendosi prendere in carico dall’Asl, senza attendere due o tre anni per fare le visite ginecologiche. Questo meccanismo salva la vita a migliaia di persone".