La Marina in campo per i velisti dispersi

(Twitter /Marina Militare)

La Marina Militare in campo per i velisti italiani dispersi con l'imbarcazione Bright naufragata 300 miglia a oriente delle Isole Azzorre. "Nave Alpino - si legge in un tweet della Marina - effettuerà 7/8 maggio, ambito transito in quelle acque, ricerca con elibordo. Portogallo informato che iniziativa è su base non interferenza ma mirata a ottimizzare intervento visto transito nostra unità".