Velisti dispersi, parla la moglie dello skipper Revello

"Ci potrebbe magari essere la possibilità che abbiano urtato un container piuttosto che una balena. Di conseguenza a questo punto torniamo al fatto che loro sono certamente sulla zattera. Perché, anche se scontri un container, hai tutto il tempo per riuscire a tirare giù la zattera che oltretutto è in un posto accessibilissimo, accedervi e metterti in salvo". E' quanto ha detto Rosa Cilano, moglie di Aldo Revello, lo skipper disperso insieme al collega Antonio Voinea dallo scorso 2 maggio nelle acque dell'oceano Atlantico.