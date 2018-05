Con Confagricoltura eventi e degustazioni da tutte le Regioni italiane

(Fotogramma)

Confagricoltura sarà presente a Cibus 2018, la grande manifestazione dedicata all’agroalimentare che si svolge a Parma. Di fronte all'ingresso Est della Fiera, l’organizzazione degli imprenditori agricoli avrà a disposizione un proprio spazio interno (stand AE11), corredato da un’area esterna appositamente attrezzata per l’accoglienza degli ospiti e dei visitatori, che sarà inaugurato dalla vicepresidente Elisabetta Falchi. Il format è quello utilizzato con successo a Vinitaly, che prevede il coinvolgimento di tutte le regioni italiane per l’esposizione di prodotti, l’organizzazione di eventi e le degustazioni.

Si comincia oggi 7 alle 12: protagonisti i prodotti tipici della provincia di Modena (salumi, Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico Tradizionale e Igp, confettura di amarene brusche) accompagnati da Lambrusco Sorbara Dop. A seguire la Sicilia, alle 16, con i prosciutti e i salami dei Nebrodi e la Calabria con i prodotti tipici dell’azienda Brizzi. Martedì 8 alle 12, Unione golosa di produttori autentici di Pavia: degustazione di vini del territorio. Alle 13.30 degustazioni di oli delle varie regioni d’Italia a cura di Op Confoliva. Alle 16 ancora la Sicilia.

Numerose le degustazioni previste per il 9 maggio. Si parte alle 12 con i formaggi ed i salumi dell’azienda Danesi in provincia di Brescia. Si continua alle 13 con gli oli del Garda e poi alle 13.30 con le mozzarelle della provincia di Salerno ed i prodotti innovativi dei soci di Agronetwork. Per terminare alle 18 con un aperitivo a base di prodotti dei soci delle interprofessioni pomodoro e suini.

Il 10 maggio, alle 10, sarà la volta delle trote del Consorzio tutela trote trentine, in abbinamento ai vini del territorio e alle 13 della pasta all’uovo, delle pizze e delle focacce di Molino Grassi. Quattro i convegni organizzati da Confagricoltura che, per la maggior parte si svolgeranno nel Cibus Innovation Corner, nuova area di esposizione e talk che ospita i cento prodotti più innovativi.

Martedì 8 maggio (10.30-12.30), nella Sala Mezzanino (pad. 2 – 1° piano), OP Confoliva, cooperativa agricola costituita da Confagricoltura come organizzazione di produttori con l'obiettivo del rilancio dell’olio extravergine d’oliva italiano, organizzerà il seminario il "L’olivicoltura italiana tra presente e futuro-Un alimento per nutrirsi, per condire, per raccontare il meglio dell’Italia”.

Mercoledì 9 maggio (12-13.00) presso Cibus Innovation Corner (Hall 4.1) il convegno “Prodotti innovativi in Confagricoltura: il dialogo con la Distribuzione Moderna. L’esperienza di AgroNetwork”, nel corso del quale saranno presentate nove esperienze imprenditoriali innovative.

Ancora mercoledì 9 maggio (16.30-18) presso Cibus Innovation Corner (Hall 4.1), il seminario “L’organizzazione interprofessionale – Agricoltori e industriali insieme a garanzia del consumatore. Due casi: i suini e il pomodoro”. Esperti, accademici e rappresentanti delle varie componenti della filiera dibatteranno su come migliorare i rapporti in maniera da pervenire a soluzioni di mutuo vantaggio per affrontare al meglio le sfide del mercato.

Giovedì 10 maggio (12-13.30) presso Cibus Innovation Corner (Hall 4.1) la tavola rotonda “Criticità, prospettive e opportunità di una filiera del grano duro Bio”, a cui parteciperà il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, vuole affrontare con tutti gli attori del sistema il tema dell’incremento della disponibilità di grano duro biologico nazionale, in particolare attraverso la valorizzazione dei grani antichi.