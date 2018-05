Non solo prosciutto, Wolf Sauris presenta lo speck 'Nonno Bepi'

(Foto dal sito www.wolfsauris.com)

Ci sarà anche Wolf Sauris, l'azienda carnica conosciuta e apprezzata per il Prosciutto di Sauris Igp e lo Speck di Sauris alla 19ma edizione di Cibus, il grande salone internazionale dell'alimentazione ospitato alla Fiera di Parma che si apre lunedì 7 maggio.

Fra i 3.100 stand di imprese del settore agroalimentare che parteciperanno alla kermesse 2018 ci sarà, dunque, anche quello della Wolf Sauris, che rinnova così un appuntamento "che ci consente -come sottolinea Stefano Petris ad della Wolf- di ricevere visite da tutto il mondo, con evidenti benefici a livello di immagine e non solo. E poi, Cibus offre anche l'occasione di incontrare clienti sparsi in tutta Italia e di avviare contatti con potenziali nuovi partner. Del resto, si tratta di una tra le più prestigiose vetrine a livello mondiale del settore, come testimoniato dai numeri: sono attesi 80.000 operatori e 2.500 top buyer esteri".

Un migliaio, invece, i nuovi prodotti che saranno presentati nel corso dell'evento. Fra questi, anche lo "Speck di Sauris Nonno Bepi", la naturale evoluzione del classico Speck di Sauris, capace di conquistare anche i palati più esigenti.

Oltre al prodotto tradizionale, apprezzato dai clienti in quasi 60 anni di produzione arriva dunque questa neonata referenza a impreziosire il catalogo dei prodotti griffati Wolf-Sauris. Le cosce di suino accuratamente selezionate, più grandi rispetto alla media e dunque ideali a far nascere un prodotto di qualità ancora maggiore, vengono sottoposte a una stagionatura più lunga.

A fare la differenza è un diverso rapporto tra il magro e il grasso di copertura, oltre che una maggiore marezzatura. Lo "Speck di Sauris Nonno Bepi", prodotto senza glutine, viene affumicato tradizionalmente con legno di faggio e il risultato finale è straordinario: profumi e aromi si fondono con la sorprendente dolcezza della carne, dando vita a un abbraccio di sapori tutto da scoprire.

Dopo la prima, positiva "anteprima" al Salone Taste di Firenze, lo "Speck di Sauris Nonno Bepi" si affaccia a un'altra vetrina internazionale di primo piano, quella appunto di Cibus.