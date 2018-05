Pecorino toscano dop tra le eccellenze 2018

(Foto dal sito www.pecorinotoscanodop.it

Il Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop incontra gli amanti del ‘Made in Italy’ a Cibus 2018. Fino a giovedì 10 maggio il Consorzio sarà alla 19esima edizione del salone internazionale dell’alimentazione in programma a Parma, all’interno del padiglione 2 nello stand D 037.

A rappresentare il Pecorino Toscano Dop ci saranno anche alcuni produttori e caseifici toscani che fanno parte del Consorzio tutela: Caseificio Sociale Manciano (Stand B 056), Busti Formaggi (Stand K 029), Caseificio Il Fiorino (Stand C 080), Fattorie di Maremma (Stand B 008), Salcis (Stand K 055), Granarolo (Stand I 002) e Alival (Stand G047).

“Torniamo con piacere a Parma –sottolinea Andrea Righini, direttore del Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop– e in un periodo particolarmente favorevole per l’agroalimentare italiano. Nell’anno dedicato alla celebrazione dei prodotti culinari del nostro Paese, la partecipazione a Cibus è una nuova occasione per promuovere e valorizzare tra i buyer e gli operatori nazionali e internazionali il nostro formaggio e le sue caratteristiche uniche. È proprio il legame con il territorio di origine, il valore aggiunto del Pecorino Toscano Dop che, come dimostrano anche gli ultimi dati, cresce sia in termini di vendite in Italia che di export”.

Per l’edizione 2018 di Cibus sono previsti oltre 70mila visitatori, che si affiancheranno ai circa 20mila buyer e operatori provenienti da tutto il mondo. In occasione della Salone internazionale il Consorzio Pecorino Toscano Dop presenterà e distribuirà il ricettario ‘Il gusto di imparare con il Pecorino Toscano Dop' che raccoglie 19 ricette, ideate e realizzate dagli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Alberghiero Leopoldo II di Lorena di Grosseto.

Ogni proposta è ispirata alla tradizione culinaria toscana e italiana e rivisitata con un tocco di fantasia e creatività dai 37 ragazzi under 19. Per scarica il ricettario è possibile consultare il sito internet del Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop, www.pecorinotoscanodop.it, e i suoi canali Facebook, Twitter e Instagram.