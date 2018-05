Bus in fiamme, Raggi: "Meno rispetto a 2017"

Sindaca Virginia Raggi, immagine di repertorio (Afp)

"Sono in corso le indagini per accertare le cause". E' il commento della sindaca di Roma Virginia Raggi a proposito dell'autobus che ha preso fuoco questa mattina in via del Tritone nel centro di Roma (VIDEO)."Il punto vero è che il parco mezzi Atac è estremamente vecchio, l'autobus che è andato a fuoco questa mattina aveva 15 anni - dice a margine del comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura -. Quello che abbiamo fatto dall'inizio è stato mettere in strada oltre 200 autobus, che non bastano. Quindi abbiamo stanziato 167 milioni di euro per acquistare 600 nuovi bus. So che nel frattempo Atac ha comunque rafforzato tutte le misure antincendio. Quello che posso dire ancora è che in effetti sono calati i numeri dei bus incendiati rispetto allo scorso anno".