Con il 'Miliardario' vinti 500 mila euro in Abruzzo

(Adnkronos)

La fortuna passa per l’Abruzzo e in particolare a Roccaspinalveti (Chieti) dove è stata realizzata una vincita da 500mila euro con “Miliardario”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Giovanni Rocca in via Roma, 5 - Roccaspinalveti (Chieti).

“In tutta onestà sono ancora sbalordito da questa improvvisa notizia: non riesco nemmeno a immaginare una simile cifra tutta insieme... figuriamoci, addirittura, vincerla! Da giorni poi mi chiedo chi possa essere il fortunato o la fortunata: magari uno dei miei clienti abituali. Certo è che, in qualunque modo sia andata, se mi trovassi di fronte il vincitore mi congratulerei in maniera sincera”, ha commentato Giovanni Rocca titolare del punto vendita.

Dall’inizio dell’anno in Abruzzo il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per più di 79 milioni di euro con un incremento dell’8,3% rispetto al 2017, mentre in tutta Italia nello stesso periodo di riferimento ha distribuito vincite per un importo complessivo di oltre 2,4 miliardi di euro con un incremento del 2,8% rispetto al 2017.