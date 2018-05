Raid Casamonica, due arresti

(Fermo immagine dal video pubblicato su Twitter da Rai Radio 1)

Due persone sarebbero state arrestate e altre due sarebbero ancora ricercate nell'ambito dell'aggressione avvenuta il giorno di Pasqua in un bar alla Romanina, alla periferia di Roma. L'operazione della polizia è ancora in corso.

Ieri la procura di Roma aveva aperto un'indagine per lesioni, minacce e danneggiamento nei confronti di A. Casamonica e suo cugino A. Di Silvio in merito all'aggressione avvenuta all'interno del bar di via Salvatore Barzilai, dove una giovane ragazza disabile e un barista, romeno di 39 anni, sono stati aggrediti e picchiati.

I fatti sono avvenuti lo scorso primo aprile, la polizia ha vagliato le immagini di una telecamera di sorveglianza posta sulla cassa del bar. Durante l'aggressione sarebbero stati danneggiati anche gli arredi del locale.I due esponenti del clan, secondo quanto riporta Rai Radio 1 che ha pubblicato il video del raid, avrebbero aggredito la ragazza e il barista perché non erano stati serviti per primi.