Roma, esplode autobus a via del Tritone

(Fotogramma)

Autobus in fiamme a via del Tritone, in pieno centro a Roma (VIDEO). Sul posto, per domare l'incendio poi spento, tre squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Roma centro. Nell'incendio del mezzo Atac, un autobus della linea 63, è rimasta ferita una donna di circa 35 anni, commessa in un negozio di via del Tritone. La donna, uscita dal negozio in seguito all'incendio, è rimasta ustionata dalle fiamme. E' ricoverata in codice giallo al San Giovanni per ustioni di primo grado alle braccia e al viso ma non è in pericolo di vita. I medici stanno valutando se trasferirla al Sant'Eugenio. Coinvolti nel rogo anche un edificio e due negozi. Dal rogo si è alzata un'alta colonna di fumo nero.

La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo di indagine sul caso ipotizzando il reato di delitto colposo di danno. Gli accertamenti sono coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia che aspetta una prima informativa dai vigili del fuoco.

L'esplosione sembra sia stata causata da un guasto al motore. I passeggeri, secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute sul posto, sono tutti scesi prima che il bus venisse avvolto dalle fiamme. Sul luogo anche il ministro dell'Interno Marco Minniti, che si stava recando al Consiglio dei ministri.

IL TESTIMONE - "I passeggeri sono stati fatti scendere per il forte odore di fumo poco prima di un'esplosione da cui sono scaturite le fiamme", ha raccontato all'Adnkronos una passante che ha detto di aver assistito al momento in cui l'autobus ha preso fuoco.

TRAFFICO DEVIATO - A causa dell'incendio, il traffico è stato chiuso in via del Corso da Largo Chigi a Piazza Venezia in direzione Colosseo e in via del Tritone da Largo Chigi a via del Traforo. Il traffico è rallentato su piazza Venezia e piazza Barberini.

INDAGINE ATAC - Atac ha immediatamente aperto un'indagine interna per accertare le ragioni dell'incendio. Lo fa sapere Atac aggiungendo che "l'incendio non ha provocato nessuna conseguenza ai passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati da Atac, che hanno spento le fiamme".

L'autobus andato completamente distrutto "era dell'anno 2003", rende noto l'azienda, sottolineando di aver intensificato, negli ultimi mesi, "le azioni preventive per minimizzare i rischi di incendio per la flotta che purtroppo ha un'età media molto avanzata". "Le azioni messe in campo hanno consentito di abbattere i casi di incendio sulle vetture di circa il 25% nel primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017", conclude Atac.