Sposi su binari come set, multati

Sono stati identificati i protagonisti del set fotografico matrimoniale, allestito sui binari della ferrovia Cumana, la cui foto scattata da un utente di Facebook aveva fatto il giro del web diventando virale. Per fotografi e sposi, 6 persone in tutto, sono scattate le sanzioni previste dalle norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

I neo sposi e i componenti della troupe fotografica si trovavano sui binari della Cumana a Bagnoli e stavano utilizzando un tratto della linea come set fotografico. Da un edificio nelle vicinanze un utente di Facebook iscritto al gruppo 'Quelli che aspettano... la Cumana' ha scattato la foto che ha rapidamente fatto il giro del web. Gli uomini del Compartimento Polizia ferroviaria per la Campania hanno identificato e rintracciato i 6 protagonisti.