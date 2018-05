Roma, scomparsa 15enne

E' scomparsa da ieri Diletta, 15enne di Castel di Leva (Roma). L'ultimo accesso a Whatsapp risale alle 16:20, poi più nulla. Da allora di lei si sono perse le tracce, si legge sul sito di 'Chi l'ha visto?'.

Sono stati i genitori della ragazza a rivolgersi ai carabinieri del Divino Amore che stanno ora indagando sull'accaduto. Gli stessi genitori hanno raccontato che l'altro ieri c'era stato un piccolo diverbio tra la 15enne e sua madre. Sono in corso le ricerche.

Diletta frequenta il primo anno del liceo linguistico Peano a Roma. Ieri doveva andare a scuola ma in classe non si è presentata. La madre è riuscita a mettersi in contatto con lei: le ha detto di rientrare a casa e la ragazza è tornata. Approfittando dell'assenza della madre ha preparato una borsa con un cambio ed è uscita di nuovo senza fare più rientro. Ha con sé il cellulare che però risulta spento.

Alta un metro e 60, ha occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans e scarpe da ginnastica nere.