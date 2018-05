Roma, travolta da auto: muore donna

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una donna romena di 38 anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri in via Nomentana, all'angolo con via Salvatoretto nella zona di Fonte Nuova (Roma). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana.

Da una prima ricostruzione la 38enne stava attraversando la strada quando è stata investita da una Fiat 500 che, nell'impatto, l'ha scaraventata su un furgone proveniente dall'altro senso di marcia.

La donna è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale Sant'Andrea dove è poi deceduta. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tivoli.