L'attore Lorenzo Crespi non si candida più

(Fotogramma)

Niente più candidatura. Lorenzo Crespi ha rinunciato a correre come consigliere comunale a Messina "per non strumentalizzare la propria popolarità per fini politici ma appoggerà sempre il progetto di Cateno De Luca" e lancia "un'idea per realizzare a Messina una scuola di Cinema e Teatro per i giovani". A darne notizia nella sua pagina Instagram ufficiale è stato lo stesso attore che ha postato alcuni scatti insieme a Cateno De Luca scrivendo: "Ho ritirato la mia candidatura a consigliere comunale di Messina per portare avanti un progetto in questa città a mio parere molto più grande. La mia stima nei confronti dell'on De Luca resta intatta ma non voglio strumentalizzare la mia popolarità a fini politici".

"Voglio però lo stesso trasmettere ai giovani alcuni valori - aggiunge Crespi in un video nella pagina Facebook del candidato sindaco De Luca - e dico loro di avere sempre il cuore pieno di sincerità ed umiltà. Abbiate il coraggio - sottolinea Crespi nel video - crescendo di rimanere piccoli. Rifiutate le ambizioni sfrenate e le strade facili. Abbiate il coraggio di stare vicino ai più deboli, di prendere per mano chi non ha nulla, dividendo quello che si ha in parti uguali senza chiedere nulla in cambio. Vedo troppe diversità, ci vuole unione e fratellanza per lottare contro l'emarginazione sociale e ritornare come bambini quando queste diversità non esistevano e si stava tutti insieme. Solo così si potranno fare grandi progetti per Messina".

Crespi poi spiega nel video il suo progetto per i giovani a Messina che riguarda il cinema ed il teatro. "Voglio fare una scuola per fare cinema e Teatro con i giovani una seria attività di formazione. "Spero - conclude Crespi - di poter realizzare presto questo progetto con tutti i giovani che ne vorranno far parte, perché voglio far rivivere a voi lo stesso sogno che ho vissuto io". "Lorenzo - spiega De Luca -ha deciso di rimanere nel progetto occupandosi di una parte del programma che riguarda la nostra strategia formativa ed occupazionale per i giovani che vogliono impegnarsi nel cinema e Teatro. Lo ringrazio sin da ora per questo suo amore disinteressato per Messina e per i giovani".