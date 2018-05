Milano, si masturba in biblioteca

Fotogramma

Un uomo di 31 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre si masturbava davanti a una donna. E' accaduto stamattina a Milano.

I carabinieri della radiomobile di Milano sono intervenuti nella biblioteca comunale di via Valvassori Peroni su richiesta dei dipendenti, dopo che una 48enne irlandese, residente a Milano, aveva riferito di aver visto un giovane seduto di fronte a lei che si stava masturbando. Quest'ultimo, un italiano incensurato, è stato individuato poco dopo dai militari nei pressi della biblioteca e denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico.