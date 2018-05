Bus in fiamme a piazza Venezia

Ancora un bus a fuoco in centro a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell'Atac. Sul posto anche i vigili urbani.

A quanto si apprende le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito. L'autista della linea 46 (e non 98 come si era appreso in un primo momento) si è accorto subito del rumore mentre stava ripartendo e, dopo aver spento il motore, è sceso dal mezzo prima che prendesse fuoco. I vigili del fuoco, accorsi sul posto hanno spento subito le fiamme e la circolazione è tornata regolare. Non risulta nessun ferito.

Martedì scorso due autobus si sono incendiati nella Capitale: uno sempre in centro, in via del Tritone, e un altro in viale di Castel Porziano.