A Roma bus 'anziani', età media 11 anni

Foto Adnkronos

Un parco mezzi da 2.246 tra autobus e tram, con un'età media per i primi di 11,6 anni di età e per i secondi di 32,5 anni. E' quanto emerge dai dati del bilancio Atac, l'azienda di trasporto pubblico di Roma, del 2016. Nello specifico, gli autobus sono pari a 2.082 unità (di cui 1.617 sono di proprietà, 422 in contratto di leasing finanziario, più 30 filobus e 13 altri servizi), e 164 i tram. Ma gli autobus che escono ogni giorno sono solo 1.300: gli altri restano infatti fermi tra manutenzione e guasti.

Roma, esplode autobus a via del Tritone

A questi mezzi si aggiungono quelli delle linee metropolitane e del servizio ferroviario regionale gestito in concessione da Atac: in relazione al servizio metro-ferroviario, il numero complessivo di treni in circolazione al 31 dicembre 2016 è stato pari a 174, con un'età media pari a 22,5 anni. Il servizio di metropolitana viene svolto su tre linee A, B e C per un'estensione complessiva della rete pari a 58,810 km per un totale di 56 stazioni mediante l’utilizzo di 102 treni, con un’età media pari a 13,3 anni.

Bus in fiamme, Raggi: "Meno rispetto a 2017"

Il servizio ferroviario regionale viene svolto sulle tre linee Roma-Lido, Roma-Giardinetti/Centocelle e Roma-Viterbo, per un'estensione complessiva della rete pari a 135,6 km circa, per un totale di 72 stazioni mediante l’utilizzo di 72 treni con una età media pari a 35,4 anni (età media che sale alla cifra record di 61 anni per i treni della Roma-Giardinetti).