Roma, auto in fiamme sul Gra

Auto in fiamme nella tarda mattinata di oggi sul Gra, a Roma. Il conducente è riuscito a salvarsi uscendo dalla vettura poco prima dell'incendio. Una squadra del Comando dei vigili del fuoco della Capitale è intervenuta alle 12,50 sul Gra, Circonvallazione Meridiana altezza Km 57 Via del Mare corsia interna, per l'incendio dell'auto, una Opel Astra. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a spegnere le fiamme che avvolgevano completamente la macchina. Non ci sono persone ferite o intossicate. La corsia è rimasta chiusa al traffico veicolare per tutto il tempo dell'intervento.