Bomba d'acqua su Roma, soccorsi automobilisti

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Un'altra bomba d'acqua su Roma, in via Marco Simone, via Palombarese e via Tiburtina, località Setteville. I vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti e alberi caduti in seguito a forti piogge. Alcune persone rimaste bloccate nelle proprie auto a causa del maltempo sono state soccorse. Sul posto almeno tre squadre con il supporto del nucleo sommozzatori, nucleo Saf e un elicottero.

Ancora scossa per la brutta avventura che ha dovuto affrontare Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma, racconta come è stata salvata dai vigili del fuoco nella sua auto dopo la bomba d’acqua: “E’ successo tutto all’improvviso e in quei momenti ti senti veramente impotente. Se non fossero arrivati i vigili del fuoco, che ringrazio di cuore, non so come sarebbe andata a finire”.

“Il fatto che mi indigna - aggiunge Borzì - è che per due gocce d’acqua si debba rischiare la vita. Occorre che le istituzioni curino le caditoie, il decoro delle strade e che si pianifichi una corretta gestione dei fiumi e degli argini. Non è pensabile che in un paese civile si possa rimanere bloccati per alcuni millimetri di pioggia”.

“Questo episodio è l'occasione - conclude Borzì - anche per dare voce ai tanti cittadini di via Marco Simone, via Palombarese e via Tiburtina, che subiscono spesso in maniera tragica l’incuria e la mancanza di responsabilità di chi amministra la cosa pubblica".