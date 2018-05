Blitz centri sociali al Pirellone

(Foto AdnKronos)

Un gruppo di giovani dei centri sociali sta dando vita a un blitz di protesta sotto Palazzo Pirelli, a Milano, dove a breve dovrebbe avere luogo l'incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio in vista del contratto per la formazione del governo. Una ventina i giovani coinvolti, che hanno srotolato uno striscione con la scritta 'Reddito per tutti, razzismo per nessuno', e acceso fumogeni. Pronto l'intervento delle forze dell'ordine. che ha circondato il capannello. 'Lega ladrona, Milano non perdona' 'Siamo tutti antirazzisti' e 'Salvini, Di Maio, Berlusconi, tutta la casta fuori dai c...' gli slogan gridati dai manifestanti.