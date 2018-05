Metro C, Raggi inaugura stazione San Giovanni

(Fotogramma)

"Oggi è una giornata storica per Roma e per l'Italia: finalmente dopo anni viene aperta la stazione di San Giovanni della metro C". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, inaugurando la stazione San Giovanni della Metro C.

"E' stato fatto un lavoro eccellente - ha aggiunto - perché abbiamo saputo coniugare le necessità di una città che cresce e che ha bisogno di muoversi con le necessità di una città ricca di storia, facendo nascere la stazione-museo". Raggi ha ringraziato anche i precedenti sindaci della Capitale "che hanno visto nascere questa opera e l’hanno voluta".

"Ora Roma inizia a correre verso il futuro. Noi vorremmo proseguire l’opera e arrivare almeno fino a Farnesina. Per questo il lavoro continua. La città corre - ha concluso Raggi - e inizia a competere con le grandi campitali mondiali europee".