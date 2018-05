Rogo in acciaieria, 4 operai investiti da colata bollente

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Padova. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7.50 nel reparto fonderia delle Acciaierie Venete di Corso Francia per lo spegnimento di un incendio innescato dalla fuoriuscita incontrollata di materiale fuso che ha investito 4 operai.

La situazione è stata messa sotto controllo dai vigili del fuoco e dalle squadre di sicurezza interne. Gli operai feriti sono stati soccorsi dal personale del Suem 118 e portati in ospedale con ambulanze ed elisoccorso. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza del reparto. Sul posto anche personale dello Spisal e i Carabinieri.