'Antonio e Cleopatra sconfitti ad Anzio', gaffe test Invalsi

Foto di repertorio (Fotogramma)

"Antonio e Cleopatra furono sconfitti nella battaglia di Anzio". E' la gaffe comparsa sui test Invalsi per la quinta elementare. L'errore, che lega la battaglia alla località del litorale laziale anziché ad Azio, situata sulle coste greche, in poche ore ha fatto il giro del web, scatenando polemiche e ironie sui social network.

"Invalsicomio - si legge in un post di Unicobas Scuola - Ma quell'analfabeta che ha scritto il quiz Invalsi su Cleopatra, che scambia la battaglia di Azio per la 'battaglia di Anzio', gira per il Ministero col cappello da Napoleone? E quale azienda di ciarlatani ce li ha mandati quei neoliberisti selvaggi che vogliono introiettare nei bambini delle Elementari lo spirito imprenditoriale? E la tempistica direttivo-autoritativa in stile neo-comportamentista da comunità terapeutica? Ne vogliamo parlare?".