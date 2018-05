Bimba cade dal terrazzo, arrestata la madre

(Fotogramma)

E' stata arrestata questa mattina dai carabinieri la mamma della bambina che ieri poco dopo mezzogiorno è caduta dal secondo piano della palazzina in cui vive con i genitori. I carabinieri, dopo l'interrogatorio svoltosi ieri sera, sospettano che la donna sia coinvolta nell'episodio della caduta della figlia.

Le condizioni della bambina di tre anni di età, caduta dal terrazzo da un'altezza di circa sei metri, non destano particolari preoccupazioni. Ieri dopo la caduta è stata portata all'ospedale di Treviso con l'elisoccorso. La piccola non è in pericolo di vita, infatti il tappeto erboso su cui è caduta ha attutito l'impatto al suolo.

Già nella serata di ieri i genitori sono stati sentiti dai carabinieri di Mogliano e Treviso. Nella notte la ricostruzione della madre non ha evidentemente convinto gli investigatori dei carabinieri del Comando di Treviso, che questa mattina su disposizione del pm hanno tratto in arresto la mamma sospettandola di tentato omicidio.