(Foto Facebook Vito Paciucci)

Fiocchi di neve sul Terminillo. La popolare stazione sciistica del Reatino, complice il maltempo ed il brusco calo delle temperature portato dal ciclone islandese, è ancora imbiancata. "C'è neve sufficiente per sciare", ha scritto su Facebook Vito Paciucci, vicesindaco di Leonessa (Rieti), comune confinante con Terminillo, pubblicando le foto delle cime innevate a metà maggio. Uno scenario che sembrerebbe inconsueto, eppure "è così ogni anno", garantisce il sindaco del paese reatino Paolo Trancassini. "Questa è la normalità sul versante nord del Terminillo, da dicembre a giugno - spiega il primo cittadino sui social, mettendo a confronto due foto del massiccio montuoso imbiancato scattate nel 1994 e nel 2018 - non sfruttare tale risorsa peraltro in questo particolare momento storico è gravissimo".