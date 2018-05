Roma, frontale tra taxi e auto: 3 feriti, 2 gravi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Incidente frontale tra un'auto e un taxi in viale Vaticano all'altezza dei Musei Vaticani a Roma. È accaduto poco dopo le 3.30 e sul posto sono intervenuti i vigili urbani del I Gruppo Prati. Nello scontro tre uomini, passeggeri del taxi, sono rimasti feriti: si tratta di due stranieri e un italiano. I due stranieri sono stati trasportati in codice rosso, rispettivamente, al San Camillo e al Gemelli, invece l'italiano è stato trasportato in codice giallo al Gemelli.