Crolla balcone di una palazzina: 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite nel crollo di un balcone al primo piano di una palazzina a Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i feriti affidandoli al personale sanitario. Sono in corso, fanno sapere gli stessi vigili del fuoco in un tweet, le attività di verifica e di messa in sicurezza dello stabile.

Sul balcone al momento dell'incidente c'erano quattro ragazze e un ragazzo: sono finiti sulla strada sottostante dopo un volo di circa quattro metri. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e della sede centrale.