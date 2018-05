Roma, traffico in tilt sul Gra

(Fotogramma)

Sul Grande Raccordo Anulare circolazione rallentata sull'intero anello: in carreggiata interna code a tratti dalla Diramazione Roma nord alla Pontina; code a tratti anche in esterna all'altezza della Roma-Fiumicino e più avanti dalla Casilina alla Cassia. Lo riferisce Astral Infomobilità precisando che sul Tratto urbano della A24 lunghe code da Tor Cervara alla Tangenziale est in entrata a Roma e nel senso di marcia opposto da Tor Cervara al Raccordo. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo al viadotto della Magliana in direzione dell'Eur. Disagi verso l'Eur anche sulla Pontina a partire da Tor De' Cenci. Sulla via Cristoforo Colombo code per incidente all'altezza dell'incrocio con la Pontina in direzione del centro. Sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti. Infine su via dell'Aeroporto di Fiumicino traffico bloccato dalla Portuense alla via del Mare verso Ostia.