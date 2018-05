Ruby ter, chiesto rinvio a giudizio per Berlusconi

(Fotogramma)

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi nell'ambito del processo Ruby ter. Insieme a Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari, il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, accusata di calunnia, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. L'udienza è stata rinviata al 1 giugno per la discussione della difesa di Berlusconi al termine della quale il gup dovrà decidere se sollevare il conflitto di competenze tra procure o accogliere la richiesta di rinvio a giudizio.